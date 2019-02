Treno in fiamme nella stazione di Greco Pirelli: carrozza distrutta, nube di fumo. Video

Eccole le immagini dell'incendio che si è verificato giovedì sera in stazione a Greco Pirelli. Verso le 21.30, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo si è sviluppato su un treno Trenord che era appena arrivato nello scalo ferroviario, dove terminava la propria corsa.

Le fiamme sono divampate in una carrozza della seconda classe, che è andata praticamente distrutta. I passeggeri, stando a quanto appreso, erano appena scesi dal treno e a dare l'allarme è stato il macchinista del convoglio, che ha visto il fumo e le fiamme.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno poi domato l'incendio.