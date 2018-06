Incubo sul treno Italo Milano-Roma: tutti i passeggeri "in trappola" per 5 ore in galleria

È stata una odissea quella dei passeggeri che mercoledì sera hanno avuto la sfortuna di trovarsi a bordo del treno Italo 9989 in servizio da Milano a Roma Termini. Fino all'arrivo in Lazio il viaggio era andato perfettamente, ma poi in una galleria - a Capena - ecco l'intoppo.

Per un guasto definito "irreparabile", il convoglio è rimasto bloccato per quasi cinque ore nel tunnel, fino a quando è arrivato un nuovo treno che i passeggeri hanno raggiunto camminando nel tunnel al buio.

Ecco le immagini girate a bordo