Milano: Trenord inaugura 'Caravaggio', il nuovo treno con wifi e ricariche per bici elettriche

Sono stati inaugurati giovedì 5 dicembre presso l'impianto di manutenzione di Milano Fiorenza (nell'area di Rho Fiera) il primo dei 176 treni 'Caravaggio' commissionati da Fnm e FerrovieNord alla giapponese Hitachi rail grazie al finanziamento da 1,6 miliardi della Regione Lombardia.

Al taglio del nastro del nuovo convoglio anche il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha provato per primo i vagoni del 'Caravaggio', dotati di wifi, prese usb e ricariche per le biciclette elettriche, con 629 posti suddivisi su due piani e pedane mobili per garantire completa accessibilità delle persone a ridotta mobilità.