I rifiuti di Milano si raccolgono anche in 'bici' con T-Riciclo: ecco come funziona | Video

È stata presentata in piazza Duomo a Milano martedì 27 giugno l'iniziativa "T-Riciclo" con l'esposizione di 12 tricicli ecologici per la nuova raccolta dei rifiuti. Il nuovo servizio copre quartieri periferici e aree centrali di Milano, garantendo un costante presidio di Amsa sul territorio. I nuovo mezzi opereranno in tutti i municipi di Milano: piazza Duomo e il centro storico, il Parco delle Cave, via Sammartini e la Stazione Centrale, via Ripamonti, i quartieri Bicocca, Lodi-Corvetto, Città Studi, Dergano, Gallaratese, Giambellino, Greco e Quarto Cagnino. Grazie alla capacità di stoccaggio dei rifiuti del T-Riciclo, dotato di due vani dalla capacità di 120 litri l’uno, gli operatori si occuperanno anche dello svuotamento straordinario dei cestini. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16