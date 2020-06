Concerti, dibattiti, cinema e teatro: così la Triennale riapre con una stagione tutta all'aperto

La Triennale di Milano riapre dopo tre mesi di lockdown e lo fa con una stagione tutta all'aperto ricca di concerti, dibattiti pubblici, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. A far da cornice al palinsesto, i giardini del palazzo di viale Alemagna, allestiti per l'occasione con un proietto e un palco per le performance degli artisti.

"Abbiamo scelto di rinunciare a un po' di mostre per investire tutto su una stagione all'aperto - spiega il presidente della Triennale Stefano Boeri - Sarà bellissimo perché avremo cinema, teatro, design, danza, concerti. Questo giardino poi è stupendo, è il giardino delle sculture, una cornice perfetta. Invito tutti quanti a venire".

Durante la presentazione della stagione estiva c'è stato spazio anche per la il sit-in dei lavoratori dello spettacolo, sul piede di guerra per i mancati sussidi e per il piano, annunciato dal ministro della Cultura Dario Franceschini di un 'Netflix della cultura'. Tecnici, sarti e attori hanno manifestato davanti e dentro alla Triennale, contestando l'esponente del Governo, assente per partecipare agli Stati generali del premier Giuseppe Conte. "Quello che loro dicono è molto importante - dichiara Boeri - In questo momento c'è un pezzo di città che soffre e loro sono una parte importante della vita culturale della città, che non è fatta solo di spettacoli, ma anche di duro lavoro. Dobbiamo far di tutto perché a tutti loro, dall'ultimo sarto alla prima guida dei musei, sia garantita la possibilità di sopravvivere".