Tromba d'aria si abbatte su Pozzo d'Adda: palazzine scoperchiate e auto devastate

Nella notte tra mercoledì e giovedì 5 luglio una tromba d'aria si è abbattuta su Pozzo d'Adda. La furia del vento ha scoperchiato il tetto di alcune palazzine, danneggiando anche le coperture di altri edifici. Il fenomeno più grave si è verificato verso le due e trenta della notte in via Mazzini dove le raffiche hanno scoperchiato il tetto di una palazzina e il solaio è sporfondato negli appartamenti sottostanti, riversando nelle case l'acqua che si era accumulata.

Nelle stesse ore una bomba d'acqua si è abbattuta su Milano facendo esondare il Seveso. Disagi per tutti i residenti delle zone del Municipio 9, in particolare zona Niguarda, Ca' Granda, Montalbino, Zona Zara, Maggiolina, La Fontana, Abbadesse e Isola. Nella mattinata di giovedì sono iniziate le operazioni per ripulire le strade dal fango.