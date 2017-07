Il Trono di Spade, nottata da brividi al Castello

Coda interminabile, migliaia di appassionati in delirio per la proiezione della prima puntata della nuova stagione della serie tv trasmessa da Sky. Scenografie, intrattenimenti e cosplayers hanno attratto i tantissimi fan giunti al Castello Sforzesco dove alle 3 di lunedì 17 luglio è stata trasmessa la prima puntata in contemporanea con gli Stati Uniti. E per l'occasione la fontana di Piazza Castello si è ricoperta di ghiaccio: uno dei tanti effetti voluti dalla produzione per creare un'atmosfera davvero perfetta in uno scenario incantevole.