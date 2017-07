Molti, quasi tutti, hanno atteso le 3 di notte di lunedì 17 luglio per assistere alla prima puntata della nuova stagione de Il Trono di Spade trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti. Un'attesa durata tredici mesi, per i fan era impossibile mancare l'appuntamento. Le interviste raccolte poche ore prima della puntata.