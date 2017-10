Raccolgono fondi per comprare un'ambulanza pediatrica: Striscia smaschera finte volontarie

Raccoglievano fondi per comprare un'ambulanza pediatrica per la "Croce di Sant'Adele", fantomatica associazione di Abbiategrasso. Si radunavano fuori dai supermercati di Corsico e, quando ricevevano una donazione, non rilasciano alcuna ricevuta.

Sono state smascherate da Striscia la Notizia, telegiornale satirico di Canale 5. La trasmissione ha appurato come l'indirizzo fornito dalle volontarie portasse a una sede inesistente. Non solo: le "volontarie", incalzate da Valerio Staffelli, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, minacciandolo più volte.