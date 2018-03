Con la nota scusa dell'incidente stradale ha truffato almeno otto anziani in varie zone di Milano. Adesso è finito in manette. Protagonista un 37enne italiano arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano (leggi la notizia).