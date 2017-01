Sfruttano nomi di star internazionali: maxi truffa da 20 milioni di euro: arrestati | Video

Utilizzavano personaggi dello spettacolo del calibro di Andrea Bocelli e John Travolta come testimonial per promuovere la costruzione di un resort esclusivo: un residence a otto stelle nell'atollo «Blue Hole», a largo delle coste de Belize. In realtà i fondi raccolti — circa 20 milioni di euro — non sarebbero serviti a costruire alcuna struttura, ma sarebbero finiti sui conti correnti degli ideatori della truffa.

Risultato? Organizzazione smantellata, sette arresti e sequestro di beni per 18 milioni di euro, tra immobili, terreni, quote societarie, autovetture e conti correnti. La notizia è stata diffusa dalla guardia di finanza che ha indagato per oltre un anno, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese).