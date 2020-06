Saronno, rubava materiale per le intubazioni dall'ospedale e lo rivendeva: in manette una dottoressa

Acquistava materiale per le intubazioni per conto dell’ospedale e lo rivendeva privatamente insieme ad un complice. A finire in manette una dottoressa 59enne del nosocomio di Saronno e un imprenditore 49enne di Barlassina, accusati a vario titolo di peculato e auto riciclaggio.

Nei video acquisiti su ordine del Gip di Busto Arsizio dai Carabinieri di Varese e dalla Guardia di Finanza di Saronno, ecco i due complici mentre sottraggono il materiale che la dottoressa ordinava sfruttando il suo ruolo di responsabile della farmacia ospedaliera, e che poi trafugava insieme al complice, a sua volta amministratore di una società specializzata nella vendita di dispositivi medici.