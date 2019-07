Milano, la truffa del vino: raggira i ristoranti con una bottiglia di finto nettare francese da 600 euro

È stata ribattezzata "la truffa del vino", o anche "il pacco del vino": fingere di organizzare un compleanno in un ristorante per poi farsi recapitare una bottiglia di nettare francese da 600 euro che i proprietari del locale si vedono costretti a pagare in anticipo, salvo poi scoprire che non vi sarà alcuna festa.

Accade a Milano, in un noto ristorante di corso Lodi, dove una banda di truffatori ha messo in scena il raggiro non sapendo, tuttavia, di essere filmata. Nelle immagini pervenute alla redazione di Milano Today ecco il finto fattorino consegnare la presunta bottiglia di pregio, pretendendo poi l'anticipo della somma che, rassicura al telefono l'organizzatrice del finto compleanno, sarà prontamente restituita insieme al conto dell'intera festa.