Ha 80 anni, ma va in giro a derubare anziane: il ladro fermato “in diretta” grazie al video

I carabinieri di Bresso hanno denunciato a piede libero un ottantenne campano, ma residente a Sesto San Giovanni, con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’uomo, con precedenti, ha cercato di derubare una settantenne con il “trucco delle monetine”. Il truffatore, dopo aver notato la vittima che rientrava a casa dopo aver fatto la spesa, l’ha seguita e l’ha avvicinata nel cortile del condominio. Lì, l’ottantenne ha lanciato alcune monetine a terra per far credere all’anziana che le fossero cadute dalla tasca e per riuscire a mettere le mani nella sua borsa con la scusa di aiutarla a raccogliere i soldi.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, l’uomo ha desistito e si è allontanato. Purtroppo per lui, però, la scena - ripresa da una telecamera di sorveglianza privata - non è sfuggita al portiere dello stabile che, guardandola in video, ha immediatamente allertato i carabinieri.

I militari, anche grazie alla descrizione fornita dallo stesso portiere, lo hanno riconosciuto e fermato poco lontano dalla casa della vittima.