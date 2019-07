Milano, ecco l'apprendista truffatore in azione: tradito dalla foto su Fb e da questo video

Eccolo in azione il truffatore arrestato lunedì dai carabinieri di Milano con l'accusa di truffa aggravata. Il giovane - un 20enne residente a Napoli - il 3 luglio di un anno fa aveva derubato un'anziana di novantatré anni. La vittima, agganciata dal "telefonista" con la solita scusa della figlia in caserma per un incidente stradale, era stata raggiunta nel suo appartamento in zona Lambrate ed era stata raggirata.

Il ragazzo le aveva portato via 500 euro in contanti e gioielli dal valore di 2.500 euro, che - questo era quello che avevano fatto credere alla 93enne - sarebbero serviti per far tornare in libertà la figlia della donna.

Il lavoro dei carabinieri, coordinati dal capitano Federico Smerieri, è partito proprio dai momenti immediatamente precedenti al colpo. Una telecamera del comune ha infatti ripreso una Lancia Ypsilon nera con gli interni rossi - particolare fondamentale - arrivare pochi minuti prima della truffa e andare via subito dopo. Da quell'auto gli investigatori hanno visto scendere un ragazzo alto e magro, con i capelli tagliati di due lunghezze diverse - altro particolare decisivo - e vestito con una camicia bianca e un jeans.

Proprio l'auto, presa a noleggio a sua nome, e una foto su Facebook - in cui gli investigatori hanno trovato particolari decisivi per identificarlo - lo hanno incastrato.