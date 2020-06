Tuffarsi in Darsena e nelle fontane per mettere i video su Instagram: il folle 'challenge' della movida di Milano

Tuffarsi ovunque, basta che ci sia dell'acqua. È il nuovo folle challenge della movida di Milano: una sfida a lanciarsi dai luoghi più inconsueti per poi mettere il video della performance su Instagram. Fontane, Darsena e persino i ponti dei navigli diventano così teatro del nuovo gioco social che imperversa tra i giovanissimi, con tanto di platea senza mascherine che in barba a qualunque regola di distanziamento sociale incita i saltatori durante il tuffo.

"I ragazzi documentano sempre più spesso le loro imprese sui social proprio per cercare like e consensi - denuncia Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento dei Comitati milanesi - Peccato che nello stesso tempo diventino un modello negativo per altri ragazzi e come in questo caso possono creare situazione di assembramenti fuori controllo".