Milano si conferma meta di ferragosto per i turisti stranieri: "Siamo qui per il Duomo e lo shopping"

Il capoluogo lombardo si conferma una delle mete preferite per l'estate e molti visitatori scelgono di passare il mese di agosto in città per visitare il Duomo, il castello Sforzesco e la galleria Vittorio Emanuele II, ma soprattutto per fare compere nei negozi