Ubriaco e senza patente, la folle corsa in autostrada: sorpassa tutti e si schianta | VD

Milanese, trenta anni, nonni bergamaschi. Segni particolari: ubriaco, senza patente e decisamente folle.

È questo l’identikit dell’uomo che lunedì mattina ha seminato il panico sull’Autostrada A22 del Brennero, da lui trasformata nella sua personalissima pista di Formula 1. Il trentenne, a bordo di una Ford Fiesta di proprietà del nonno, ha percorso l’A22 a folle velocità, stringendo una bottiglia di vetro in amno - non si sa cosa ci fosse all'interno - e superando macchine e camion a zig zag prima di schiantarsi un paio di volte contro un guardrail, senza mai fermare la sua corsa.

A riprendere l’incredibile scena è stato un secondo automobilista, che viaggiava proprio dietro il milanese.

A interrompere lo show del trentenne, poco dopo - e quasi per caso - sono stati i carabinieri di Bolzano che lo hanno fermato in centro città perché guidava male e aveva la vettura danneggiata. A quel punto, l’uomo è stato identificato ed è risultato positivo all’alcoltest e sprovvisto di patente, con i i militari che lo hanno denunciato e hanno sequestrato il veicolo. Sullo “spettacolo” in Autostrada, invece, la Polizia stradale.

Video girato da Christian Foraboschi e pubblico su Facebook da Max Maglione