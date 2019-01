Inaugurata nuova sede del sindacato Ugl a Milano. Salvini: "Siamo con voi nel difendere il lavoro"

Si è tenuta oggi a Milano l’inaugurazione della nuova sede dell’UGL. Presenti alla manifestazione il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio Durigon e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“L’inaugurazione della nuova sede dell’UGL qui a Milano – ha spiegato il Segretario Generale, Paolo Capone, durante l’evento – contribuirà certamente a dare un nuovo e rinnovato impegno, a livello territoriale, nella difesa dei diritti dei lavoratori. L’UGL, in tal senso, è costantemente attenta alla tutela della dignità della persona attraverso un ruolo più moderno del sindacato, volto a individuare e ridurre le tante forme di precarietà che attanagliano in particolar modo le giovani generazioni”.

“L’inaugurazione di una nuova sede sindacale costituisce una bella giornata, in un momento come questo, in cui il Governo che rappresento sta facendo tanto nella difesa del lavoro con il Decreto 'Quota 100'. Auguro all'UGL di continuare nel suo impegno quotidiano nell'essere l'altro sindacato sempre fuori dal coro”, ha dichiarato Matteo Salvini.