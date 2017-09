"Spazzini" acrobati puliscono le vetrate della Torre Unicredit: le spettacolari immagini

Agganciati ad una doppia corda di sicurezza, come degli acrobati, gli operatori hanno bisogno di almeno tre giorni per completare la pulizia esterna della torre. Si tratta di 23 piani, le vetrate sono molto ampie e non è detto che non ci si metta anche il maltempo. Chiaramente le operazioni vengono programmate tenendo conto delle previsioni meteorologiche e cercando quindi di andar sul sicuro, come infatti è accaduto mercoledì 20 settembre con cielo sereno, tanto sole e assenza di vento. Condizioni che resteranno immutate anche nei prossimi giorni. I lavori di pulizia esterna del grattacielo vengono svolti mediamente ogni tre mesi e comunque su richiesta del cliente.