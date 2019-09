Milano, uomo si masturba al parco in pieno giorno: "Di fianco c'erano i ragazzini". Video

Una panchina, lui seduto e le mani proprio lì, nelle parti intime. È stato uno spettacolo decisamente hard quello andato in scena nel weekend al parco di via Fabrizi a Milano.

L'area verde è infatti diventata teatro dello show di un uomo - sembrerebbe si tratti di un 40enne di origini africane - che ha pensato bene di masturbarsi in pieno giorno e sotto gli occhi di chiunque si trovasse a passare in zona.

A denunciare l'accaduto, con tanto di video girato dall'altro lato del marciapiede, è stato il comitato "Milano sicura", che da tempo si batte proprio per una maggiore sicurezza della città chiedendo lotta al degrado e più controlli.

"Il signore si smanetta in beatitudine - hanno segnalato, evidentemente stanchi -. Di fianco i ragazzini giocano a calcio". Come hanno spiegato dal comitato, l'uomo è stato prelevato e portato via dalle forze dell'ordine dopo le segnalazioni dei residenti, ma sembra che in serata fosse già nuovamente nel parco. Un parco che, in più, molto spesso si trasforma in una sorta di doccia pubblica. La fontanella che si trova lì, ha denunciato ancora il comitato, è infatti spesso utilizzata da giovani uomini per lavarsi. Il tutto, chiaramente, davanti a chi vive nei palazzi vicini.