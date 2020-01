Milano, uomo nudo dà di matto in strada tra le auto: "Tanto non mi ferma nessuno". Video

Un uomo quasi completamente nudo, con soltanto gli slip addosso, che continua a saltare pericolosamente tra le auto all'incrocio. Quello stesso uomo che urla "tanto non mi ferma nessuno". E alla fine carabinieri e agenti della Locale che riescono a bloccarlo e metterlo in sicurezza.

Folle show martedì mattina a Milano, dove un uomo - si tratterebbe di un cittadino italiano di trentotto anni - ha dato spettacolo in strada tra viale Argonne e piazza Fusina.

Verso le 7.30, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, il 38enne ha iniziato a passeggiare pericolosamente tra le macchine urlando frasi senza senso come "vi dovete ammazzare voi" e "tanto non mi ferma nessuno". Dopo circa trenta minuti, militari e ghisa sono riusciti a fermarlo e lo hanno caricato in ambulanza.

L'uomo, in evidente stato confusionario, è stato accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo per essere sottoposto a tutte le visite del caso.