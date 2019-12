Notte di incendi a Milano: in fiamme un'auto, a fuoco anche ultimo piano di un palazzo

Notte di incendi a Milano quella appena passata. Intorno alle 3, in via Cadore angolo Morosini (zona Guastalla), un vettura ha preso fuoco per cause da accertare. Non dovrebbero essere rimaste persone coinvolte. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Poche ore dopo, poi, un altro rogo è divampato in via D'Apulia all'ultimo piano di un palazzo. Una persona è stata portata in ospedale per accertamenti anche se non dovrebbe essere in condizioni preoccupanti.

Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato le fiamme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Lo stabile è stato poi evacuato e una ventina di residenti hanno trovato rifugio di un mezzo messo a disposizione di Atm dove passare la notte.