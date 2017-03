Via Astico, crollo in una palazzina: i calcinacci cadono e distruggono il tetto di una casa | Vd

Un boato, poi il crollo. Pomeriggio di paura, quello di mercoledì, in via Astico angolo via Asiago a Milano.

Poco dopo le 17, il rivestimento esterno in mattoncini di un palazzo ha ceduto ed è crollato, con i calcinacci che sono poi precipitati sul tetto di un’officina sottostante e su una casa, il cui tetto è andato distrutto.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che stanno verificando la tenuta dell’edificio, i carabinieri e i soccorritori del 118. Al momento, comunque, non vengono segnalati feriti.

L’unica persona ad essere stata soccorsa è un ragazzino di diciotto anni che si trovava nella stanza accanto a quella interessata dal crollo del tetto. Il giovane, dopo essere stato portato in salvo dai pompieri, è stato visitato dal persone del 118 in stato di shock ma comunque in buone condizioni.

Sul posto, su richiesta della polizia locale, Atm ha inviato un autobus per accogliere le persone momentaneamente sfollate dall’edificio.

Via Astico e via Asiago sono chiuse al traffico per permettere il lavoro di pompieri e militari, che dovranno accertare le cause del crollo.