Milano, case Aler di via Bolla: "Noi residenti regolari ostaggio degli abusivi, ma la Regione non fa niente"

Sono esasperati i residenti di via Bolla 38, lo stabile Aler del quartiere Gallaratese nel quale solo 8 famiglie su 40 hanno un regolare contratto d'affitto, famiglie che ogni giorno sono costrette a convivere con inquilini abusivi, degrado, spaccio e persino aggressioni fisiche.

"Sono almeno 3-4 anni che la situazione va avanti così, ma nessuno fa niente - spiegano gli abitanti regolari del palazzo - Abbiamo paura di uscire di casa, non solo per i delinquenti che girano nello stabile, ma anche perché appena ti allontani ti ritrovi con l'appartamento occupato. Aler e Regione Lombardia ci hanno completamente abbandonato. Alcuni di noi pagano bollette che arrivano fino a 500 euro a causa degli allacciamenti abusivi ai nostri contatori elettrici e all'esterno la situazione non è certo migliore: la sera arrivano e scaricano immondizia come fosse una discarica a cielo aperto. Non se ne può più".