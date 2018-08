Milano, tre camion si schiantano contro il cantiere in via Gioia: traffico paralizzato. Video

Mercoledì infernale in via Melchiorre Gioia a Milano, dove sono iniziati i lavori per la creazione del cantiere necessario per la costruzione di un ponteggio tra via Sassetti e via della Liberazione, proprio sopra il sottopasso. Prima mattina di lavori e prima giornata di incidenti e disagi: a partire dalle 6.30, in meno di un'ora, tre camion si sono infatti schiantati contro le impalcature e le barriere posizionate proprio per i lavori (leggi la notizia qui).