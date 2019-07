Blitz in via Gola: i pusher delle case occupate maltrattavano anche i cani. Video

Maxi blitz della polizia nei covi degli spacciatori in via Gola a Milano. La mattina del 28 giugno tre equipaggi del Commissariato Porta Genova, coadiuvati dall'unità cinofila della polizia locale, nell'ambito dell'operazione denominata proprio "via Gola", dopo una soffiata, hanno perquisito tre alloggi Aler siti in via Gola 27. Tutti occupati abusivamente da cittadini stranieri extracomunitari.

Presso uno degli alloggi, gli operanti si sono trovati di fronte a ben sette pitbull, usati dagli spacciatori a protezione della droga, che in seguito sono stati affidati al canile municipale (leggi la notizia).