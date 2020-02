Milano ancora un blitz in via Gola: tra gli abusivi delle case popolari anche un trapper italiano di 22 anni

Ancora sgomberi e perquisizioni nelle case popolari occupate di via Gola, in zona navigli, dove nella mattina di martedì 18 febbraio la squadra mobile della Polizia di Stato è intervenuta nei confronti di 4 abusivi in altrettante abitazioni.

Nei guai due pusher di origine straniera, che usavano un pitbull a guardia dell’appartamento, e un trapper italiano 22enne, indagato tra le altre cose, per i disordini e l’incendio di capodanno in via Gola.