Milano sott'acqua per il nubifragio: vie come fiumi, auto bloccate e case allagate. Video

Cassonetti dell'immondizia trascinati via dall'acqua. Macchine bloccate in quello che sembra un fiume. Palazzi allagati, con i residenti costretti a bagnarsi fino alle ginocchia per poter uscire di casa.

Ecco la situazione di sabato in via Mambretti, tra Certosa e Quarto Oggiaro, il quartiere che ha pagato lo scotto maggiore insieme a Niguarda - dove il Seveso è esondato - per il nubifragio che si è abbattuto su Milano.

I disagi sono iniziati in mattinata, quando la pioggia ha cominciato a cadere insistente, e sono andati avanti per tutta la giornata, con allagamenti, strade sott'acqua e persone in difficoltà.

Problemi anche nel vicinissimo Sacco, dove si sono registrati crolli e infiltrazioni di acqua nei corridoi dell'ospedale.