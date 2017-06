Attraversa la strada e blocca un autobus in via Padova: anziano disabile soccorso dai militari

Stavano rientrando in caserma dopo un turno di guardia quando si sono trovati di fronte un anziano in evidente difficoltà e sono intervenuti prestando soccorso. È successo nella tarda mattinata di giovedì 8 giugno in via Padova a Milano, protagonisti del fatto: due militari dell'esercito Italiano dell'operazione strade sicure.

L'anziano — affetto da problemi psichici, secondo quanto emerso — ha tentato di scappare attraversando la strada e stendendosi davanti a un autobus. Successivamente sono intervenute le forze dell'ordine che hanno affidato l'uomo alle cure dei sanitari.