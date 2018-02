'Sabato nero': rissa al corteo di Fratelli d'Italia in via Padova, presente anche La Russa. Video

Già nella mattinata di quello che è stato definito 'sabato nero', in via Padova hanno sfilato in corteo i rappresentati di Fratelli d'Italia. Oltre a Giorgia Meloni, erano presenti anche alcuni dei politici più noti del partito: Riccardo De Corato, Daniela Santanché e Ignazio La Russa, coinvolto in un piccolo tafferuglio con alcuni contro-manifestanti. La Russa cerca di dividere i litiganti.

In via Padova, una delle vie simbolo della multiculturalità della città, il corteo ha visto la partecipazione di un centinaio di attivisti, tutti riuniti attorno ad una bandiera italiana di 250 metri. "Per esprimere solidarietà agli italiani abbandonati dal sindaco Giuseppe Sala", secondo De Corato.

Video, De Corato: "Via Padova è italiana, Milano è italiana"

Proteste di alcuni dei residenti allo slogan di Fdi: "Riconquistiamo le nostre strade" o "Via Padova è una strada italiana". Alcuni intonato le parole di "Bella Ciao", mentre una parte del corteo risponde con l'inno di Mameli, altri urlano dalle finestre: "Via Padova non è fascista".

"Inutilmente – ha dichiarato al termine dell'iniziativa Ignazio La Russa – un gruppetto di violenti antagonisti, ha cercato l'incidente diffondendo slogan ostili, sovrastati dall’inno nazionale cantato a squarciagola da tutti i partecipanti al corteo. Un grazie va alla correttezza dei nostri militanti che non hanno accettato alcuna turbativa e che hanno reso pacifica la nostra manifestazione esattamente come volevamo che fosse. E un grazie infine alle Forze dell’ordine, polizia e carabinieri, per il lavoro inappuntabile" (leggi il resto della notizia).

Video di Sharon A. per MilanoToday