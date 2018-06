Scooterista passa col rosso a velocità folle: miracolo dell'autista Atm che frena in tempo

Un autista Atm, con grandi riflessi, ha evitato un incidente a Milano che poteva avere conseguenze mortali, nelle scorse ore, tra via Porpora e via Lulli, all'incrocio. Il video esclusivo è stato ripreso dalla dashcam di un lettore di MilanoToday, Ste P.

Uno scooterista, infatti, ad alta velocità e incurante che avesse il rosso, ha superato lo stesso l'incrocio, trovandosi di fianco l'autobus.

Il guidatore del mezzo con grande freddezza ha inchiodato evitando il peggio. Lo scooterista pinza la leva del freno anch'egli, si scompone ma per miracolo non cade, girandosi pericolosamente dall'altra parte della carreggiata mentre passava un'altra auto.

Il centauro si scusa con il guidatore e prosegue per la sua strada. Solamente qualche mese fa, in via Palizzi, un furgone era passato col rosso schiantandosi sempre contro un mezzo dell'Azienda trasporti.