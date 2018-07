Incendio in via Silva: a fuoco l'appartamento di accumulatore seriale

Nella tarda serata di sabato 21 luglio 2018 un incendio è avvenuto a Milano, in un appartamento di via Guglielmo Silva (zona Portello).

Le fiamme, secondo quanto sarebbe trapelato, sono partite da casa di un accumulatore seriale. Sette i mezzi dei vigili del fuoco di Milano sul posto insieme a due ambulanze e un'automedica.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per molte ore per la notevole difficolta' dei pompieri a entrare nell’appartamento in fiamme.

L'area è stata messa in sicurezza. Non ci sarebbero, dai primi riscontri, feriti o intossicati.