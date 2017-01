Viagra e oppiacei importati ed esportati illegalmente tra l'Egitto e l'Italia | Video

Prendevano medicinali in farmacia con delle ricette fraudolente e poi li rivendevano in Egitto. Lunedì la polizia di Stato ha eseguito il fermo di due egiziani residenti a Milano, uno del di quarantatré anni e l’altro di ventuno, per ricettazione, indagando, inoltre, il più anziano per truffa aggravata.

del Commissariato Porta Genova, iniziate con la segnalazione da parte di una farmacista che ha evidenziato il probabile utilizzo fraudolento da parte di cittadini nord-africani di ricette mediche per l’acquisto di farmaci per conto di terze persone, hanno portato al sequestro di oltre 4.500 farmaci per un valore totale di oltre 15 mila euro e hanno messo in evidenza come gli stessi fossero soliti viaggiare dall’Egitto all’Italia per il trasporto e la vendita dei medicinali ( LEGGI LA NOTIZIA ).