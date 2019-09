Incendio a Cologno Monzese: brucia azienda specializzata in rottamazione veicoli

Un grosso incendio è scoppiato a Cologno Monzese in viale Spagna in tarda mattinata di mercoledì 25 settembre. Sul posto una decina di mezzi dei vigili del fuoco. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di un'azienda che ricicla auto e parti di ricambio.

Da quanto riportato dai pompieri, stanno bruciando 2mila litri d'olio esausto. Non ci sarebbero persone ferite. L'area è messa in sicurezza e i pompieri stanno lavorando per spegnere le fiamme.

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato al rogo.