Vandali bruciano le palme in Duomo: il video dalle telecamere a circuito chiuso

Il Comune di Milano ha pubblicato il video dei vandali che bruciano le palme in Duomo, nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte.

Secondo una prima ricostruzione, sono stati alcuni giovani ad avvisare le forze dell'ordine dopo aver notato un arbusto ardente. Comune e Locale si sono immediatamente attivati con le telecamere a circuito chiuso per risalire ai vandali.

Dalle immagini - spiega Palazzo Marino - si vede un gruppetto di giovanissimi avvicinarsi ai giardinetti e scappare velocemente. Oltre alle identità, si cercherà anche di capire cosa abbiano usato per dar fuoco agli alberi appena piantumati.

"Stanotte qualcuno ha cercato di bruciare alcune palme danneggiandone in particolare una. É un gesto vile e le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili. Gli imbecilli però perdono sempre e l'effetto sarà che i milanesi ci si affezioneranno ancora di più. Nel frattempo il via vai continuo di turisti, curiosi che fotografano le palme non si interrompe", sottolinea Pier Maran, assessore comunale all'Urbanistica e al Verde.

"Nei giorni scorsi abbiamo espresso la nostra contrarietà alla scelta di piantare le palme in piazza Duomo. Ciononostante, non possiamo che condannare l'atto vandalico di questa notte", scrive in una nota Simone Sollazzo, esponente del M5S. "Gesti come questi fanno sempre male alla città e ai cittadini che li subiscono. Sono contrari a valori fondamentali quali rispetto e senso civico. Il dialogo e il confronto tra le parti sono gli unici strumenti da usare per manifestare il proprio dissenso", conclude Sollazzo.