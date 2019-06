La coca dei Narcos dal Sud America a Milano: intercettato un quintale di coca

Dall'esterno sembrava un anonimo container, ma all'interno c'era un quintale di cocaina. Due borsoni con mezzo milione di euro in "oro bianco" nascosti dentro una cella frigorifera piena di cibo. "Bianca" che sarebbe arrivata a destinazione in un'azienda dell'hinterland di Milano se non fosse stata intercettata e sequestrata al porto di Genova.

Il blitz, coordinato dai magistrati della Dda e antiterrorismo di Genova, è stato messo a segno dagli agenti della squadra mobile insieme al personale dell'agenzia delle dogane del capoluogo ligure. Il container, arrivato dal Sud America, era trasportato dalla nave Msc Nuria (battente bandiera panamense), come riportato in una nota della Questura di Genova.