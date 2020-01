Il Milan torna a sognare grazie a Ibra: ecco gli highlights del match contro il Cagliari vinto 2 a 0

Il Milan ha vinto 2 a zero contro il Cagliari. Il match, disputatosi nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, ha visto come protagonisti due attaccanti del diavolo: Rafael Leão (con una rete al 46esimo minuto di gioco) e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non segnava in Serie A da 7 anni e 250 giorni, con questo goal è diventato il marcatore più anziano nel campionato 2019/20. La squadra di Maran ha incassato la quarta sconfitta consecutiva.