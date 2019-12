Milano, alla Stazione centrale con un maiale al guinzaglio: l'incredibile scena ripresa da un passante

Accade anche questo: viaggiare in treno tenendo al guinzaglio un maiale. È successo alla stazione centrale di Milano, dove una coppia, con tanto di bagagli al seguito, è stata filmata mentre percorreva l'atrio dello scalo ferroviario tenendo il suino al laccio.

L'incredibile scena è stata prontamente filmata da un passante della stazione, che tra l'ironico e il sorpreso commenta: "Non li fanno più i cagnolini di una volta".

In tanti hanno scelto di avere un suino come animale domestico: a Roma, per esempio, ci sono diversi casi dove è stata fatta questa scelta.