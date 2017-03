Vigili in servizio nelle zone colpite dal terremoto scherzano con una bara | Video

Un agente della polizia locale di Milano in missione nelle zone colpite dal terremoto nel centro Italia esce da una bara di zinco e mima i gesti di uno zombie. È il contenuto di un video di pochi secondi che nelle scorse ore è rimbalzato di telefono in telefono fino ad arrivare al comando dei ghisa di Piazza Beccaria. Per loro — l'agente che ha mimato lo zombie e quello che l'ha ripreso — sono scattate azioni disciplinari: 10 giorni di sospensione dal servizio e successivamente saranno destinati a altro incarico.

Sul caso ha preso una posizione chiara anche il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala: «Ho visto in rete un video di pessimo gusto dei Vigili milanesi di stanza nei luoghi del sisma — ha scritto in una nota su Facebook —. Ho chiesto al Comandante Antonio Barbato di prendere al più presto i giusti provvedimenti. Non sono questi i ghisa che noi conosciamo e per questo ritengo che vederli indossare la divisa del nostro corpo di Polizia Locale sia un'offesa per tutti noi milanesi».