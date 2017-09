Vigili di quartiere: "Entro fine settembre tutte le aree saranno coperte"

"La scelta è su base volontaria ma se dovessimo avere difficoltà a completare l'organico saremo noi a individuare il personale più adatto". Così il neo comandante della polizia locale Marco Ciacci e l'assessore comunale alla Sicurezza Carmela Rozza garantiscono che entro fine settembre tutte le aree saranno coperte e il vigile di quartiere sarà presente in tutta la città. Un pizzico di ritardo, dunque.

Quella dei vigili di quartiere è una misura considerata fondamentale per la sicurezza dei cittadini e in particolare delle periferie con una presenza massiccia dei ghisa. La fase sperimentale iniziata lo scorso luglio ha prodotto ottimi risultati, il progetto può quindi essere esteso all'intera città. Il sindaco Beppe Sala ha confermato che i tempi saranno rispettati e che in breve tempo si completerà la procedura di individuazione del personale.