Video: vigile del fuoco piromane appiccava incendi per noia e poi 'correva' a spegnerli

Appiccava incendi per noia e perché voleva adrenalina. Protagonista un vigile del fuoco volontario che voleva imitare i suoi idoli di una serie televisiva statunitense. Per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pavia, per i reati di incendio doloso e truffa aggravata. L'uomo, P.M., di 27 anni, è nato a Novara ma è residente a Palestro (Pv). E' ritenuto l'autore di una lunga serie di incendi verificatisi in zona dal febbraio 2014 al marzo 2017 (LEGGI LA NOTIZIA).