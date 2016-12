Terrorista ucciso: scooter pirata travolge vigile urbano in diretta tv

"Curioso" retroscena in diretta tv a Sesto San Giovanni, di fronte alla stazione, dove nella notte tra il 22 e il 23 dicembre è stato ucciso, in un conflitto a fuoco con la polizia, il terrorista accusato di avere provocato - qualche giorno prima - la strage al mercatino di Natale di Berlino.

Uno scooter pirata ha travolto e trascinato per alcuni metri un vigile urbano di Sesto, per sfuggire ad un controllo. A bordo dello scooter viaggiavano un uomo e una donna, quest'ultima senza casco, ed è molto probabilmente per evitare la multa che lo scooterista, dopo avere fatto scendere la passeggera, è ripartito fulmineo, "travolgendo" l'agente di polizia locale.

In quel momento in piazza c'erano diversi giornalisti e cameramen: così una troupe di SkyTg24 ha ripreso in diretta l'episodio.

La donna è stata trattenuta sul posto per il tempo necessario a risalire all'identità del motociclista ma si è mostrata reticente. Poche ore dopo, i carabinieri di Sesto hanno identificato il responsabile: si tratta di un 29enne pregiudicato, già noto per reati di droga. Risponderà di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri l'hanno trovato poco lontano, a Sesto Rondò, e lo hanno portato in caserma. L'uomo ha ammesso la sua responsabilità.