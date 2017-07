Folle inseguimento a Milano, rissa coi vigili: l'arresto in diretta. Video

Inseguimento e arresto (movimentato) da parte della polizia locale in viale Papiniano nella mattinata di lunedì 31 luglio.

Intorno alle undici i vigili in moto hanno raggiunto uno scooter che fuggiva a forte velocità. L'uomo in sella allo scooter è stato fermato dagli agenti di polizia locale ma ha opposto resistenza e ingaggiato una colluttazione. Ad un certo punto gli agenti lo hanno bloccato contro il muro di un palazzo per evitare che scappasse.

L'uomo, alla fine, è stato ammanettato e portato nella sede del reparto radiomobile della polizia locale. Successivamente i due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso (video di Martina C.).