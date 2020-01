Milano: l'esercitazione dei Vigili del Fuoco con la nuova super autopompa per gli interventi speciali

Un nuovo mezzo super attrezzato, con autopompa, cesoie idrauliche e tutto il necessario per affrontare le emergenze più gravi. Si chiama UNIMOG il nuovo camion per gli interventi straordinari presentato al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e già testato dai pompieri meneghini che, in questo video realizzato appositamente per l'occasione, ne mostrano le potenzialità.

Il mezzo, presto operativo, è stato studiato per adattarsi a scenari di incidenti ferroviari, disastri aerei e incidenti stradali multipli e complessi. Alla presentazione hanno partecipato i distaccamenti volontari di Inveruno, Garbagnate, Magenta e Corbetta.