Finto tassista picchiato e circondato dopo una violenza sessuale in auto: video del linciaggio

Fortunatamente l'indifferenza non fa parte di questa storia. Tutto comincia intorno alle 7.30 di sabato. A quell'ora, in via Val Trompia a Quarto Oggiaro, un uomo di circa 50 anni ha rischiato di essere linciato dai residenti perché stava cercando di violentare una ragazza all'interno della propria auto. Ad attirare le attenzioni degli 'eroi' senza volto, che sono scesi in strada appena hanno capito la situazione, è stato il clacson di una Lancia Delta suonato disperatamente dalla donna sopraffatta dal suo aguzzino (leggi la notizia completa).