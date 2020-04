Milano, incubo nel sottopassaggio di via Duprè: attendeva le vittime per poi violentarle

Attendeva le vittime nel tunnel di via Duprè per poi violentarle. Nelle immagini della Polizia di Stato ecco il sottopassaggio in cui un molestatore seriale aggrediva le proprie vittime facendo loro violenza sessuale.

L’uomo, un cittadino nigeriano senza fissa dimora di 22 anni è stato arrestato martedì 28 aprile dagli agenti del commissariato Sempione. Tre in totale le vittime finite nelle grinfie del malvivente, sul quale pendevano già precedenti per diversi reati.