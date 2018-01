Tassista abusivo, adescava le vittime fuori dalle discoteche e poi le violentava

Attendeva le ragazze fuori dalla discoteca Old Fashion, era un tassista abusivo, probabilmente qualche euro in meno e la sbronza di una nottata nei locali convinceva le ragazze a salire con lui.

Il percorso inizialmente era normale, a casa una per una, ma l'ultima che rimaneva in macchina con lui era la vittima. Sarebbero almeno due i casi accertati di violenza sessuale a carico di un trentenne di origini albanesi, ma gli investigatori non escludono che i casi possano essere ancora di più e che magari le vittime abbiano avuto paura o vergogna a denunciare.

Per arrivare al trentenne, per la Squadra Mobile guidata da Lorenzo Bucossi, sarebbe stato fondamentale, oltre alle denunce, anche il video fatto da una delle ragazze a bordo durante il percorso verso casa. Un cuore rosso appeso allo specchietto retrovisore della sua Punto, riconosciuto dalle vittime, potrebbe averlo incastrato (leggi la notizia).