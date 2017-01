Maltrattamenti in famiglia in crescita a Milano. Il questore: "Aumentare la cultura della denuncia"

Dopo l'omicidio di Rosanna Belvisi da parte del marito, che ha confessato, e l'altro recente omicidio di Tiziana Pavani da parte di un caro amico della vittima, il questore di Milano Antonio De Iesu è intervenuto per augurarsi che aumenti nella società la "cultura della denuncia", perché un conto è risolvere in breve tempo un caso di omicidio, un altro conto è intervenire prima, prevenire.

De Iesu ha auspicato che le donne (spesso le vittime di violenza, maltrattamenti e abusi sono proprio le donne) prendano sempre più coraggio e denuncino, ma non siano lasciate sole: ruoli importanti possono avere le amiche, ma anche i vicini di casa, i colleghi, chiunque possa accorgersi di qualcosa o raccogliere uno sfogo. Se proprio non c'è ancora coraggio a denunciare, ci si può rivolgere ai centri anti violenza, fondamentali nel non lasciare da sole le vittime.