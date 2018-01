Regionali, i Cinque Stelle puntano su ambiente, sanità e trasporti. E chiedono a Fontana di ritirare la sua candidatura

Sono nel pieno della loro campagna elettorale i candidati alla presidenza della regione Lombardia costretti a intensificare gli appuntamenti in vista dell’ormai imminente election day.

Giornata ricca di incontri quella del candidato del Movimento 5 Stelle Dario Violi che, tra gli altri, si è confrontato con i ragazzi della Statale raccogliendo le loro richieste e proponendo le sue soluzioni. Più in generale si è parlato dei punti chiave del programma, dalla sanità all’ambiente passando per il trasporto pubblico.

Ancora viva rimane poi la polemica per le frasi sulla “razza bianca” pronunciate dal candidato di centrodestra Attilio Fontana: "Nel 2018 pensare di rappresentare 10 milioni di lombardi parlando di razza bianca credo non sia dignitoso", ha detto Violi, che ha poi concluso: "Non è assolutamente rappresentativo, è una brutta pagina per i lombardi. Dovrebbe fare un passo indietro".

E' già tutto pronto per il rush finale, mancano meno di 45 giorni al 4 marzo. Per i candidati si prevede una campagna elettorale senza esclusione di colpi.